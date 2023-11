Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen am Berliner Schlachtensee hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Tatverdächtige erhoben. Wie die Anklagebehörde in der Bundeshauptstadt am Freitag mitteilte, wird den 18- und 19-jährigen Verdächtigen gemeinschaftliche Vergewaltigung vorgeworfen.

Die Tat hatte sich am Rande einer Feier am Schlachtensee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf am 9. Juni ereignet. Demnach verließ die 14-Jährige zusammen mit den Angeklagten zunächst freiwillig die Feierlichkeit in Richtung eines abgelegenen Teils des Sees. Die 14-Jährige soll sich ihre Entscheidung dann jedoch anders überlegt haben.