Feuerwehr löscht fünf Stunden lang Wohnungsbrand in Petkus

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag in Petkus (Teltow-Fläming) einen komplizierten Brand löschen. Das sagte ein Sprecher der Leitstelle Brandenburg dem rbb am Morgen danach auf Nachfrage.



Eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war demnach in Brand geraten. Die Flammen griffen den Angaben zufolge auf die Lehmdecken des Altbaus über und entzündeten dort Schwelbrände. Die Bekämpfung sei sehr zeit- und personalintensiv gewesen, so der Sprecher weiter. Der Löscheinsatz habe rund fünf Stunden gedauert.