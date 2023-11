Feuerwehr löscht brennenden Dachstuhl in Wittstock (Dosse)

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend einen Brand in Wittstock (Dosse) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin löschen. Das teilte die Polizeidirektion Nord in Neuruppin mit.

Demnach brannte es in einem ehemaligen Bekleidungswerk. Der Brand sei im Fahrstuhlschacht des früheren Betriebsgebäudes ausgebrochen und habe sich auf den Dachstuhl ausgebreitet, hieß es weiter.