Mit mehr als 80 Hula-Hoop-Reifen auf einmal hat die Berlinerin Dunja Kuhn ihren eigenen bisherigen Weltrekord getoppt. "Es war anstrengend, aber es lief gut", sagte die 36-Jährige am Donnerstag nach der Aktion in Dresden. Die bisherige Bestmarke lag bei 70 - ebenfalls von ihr aufgestellt.

Vor der Schwierigkeit mit all den Drehungen am Körper: Sie muss die Reifen ohne Hilfe selbst starten und an mindestens drei Körperteilen mehrere Umkreisungen lang halten. Dafür sei viel Kraft erforderlich, sagte Kuhn. Mit dem neuen Rekord gibt sie sich allerdings noch nicht zufrieden: Sie will demnächst die Zahl auf 100 steigern, wie sie sagte.

Beim "Guinness-World-Records-Day" wurde nach Angaben des Ravensburger-Verlags am Donnerstag weltweit Jagd auf die kleinen und großen nicht-olympischen Rekorde gemacht. Neben Duja Kuhns Rekordübungen gab es deutschlandweit Versuche in verschiedenen Disziplinen.