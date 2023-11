Sind Senioren gestorben, weil Pfleger ihre Arbeit nicht ordentlich gemacht haben? Das vermutet die Staatsanwaltschaft und hat deshalb Pflegeheime und eine Arztpraxis in Berlin durchsucht. Die Verdächtigen kennt sie schon von anderen Ermittlungen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln gegen einen Pflegedienst wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung, gefährliche Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, durchsuchten am Mittwoch fast 50 Beamte mehrere Objekte des Unternehmens, darunter zwei Seniorenwohnanlagen sowie eine Arztpraxis in Lichtenberg und in Prenzlauer Berg. Dabei beschlagnahmten sie Unterlagen, darunter auch Patientenakten.