Der Flughafenbahnhof "Terminal 5" soll künftig wieder "Schönefeld" heißen. Der Name könne zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember angepasst werden, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Mittwoch mit. Bisher trug der Bahnhof den Namen "Flughafen BER - Terminal 5".

Der aktuelle Flughafenbahnhof enthält den Zusatz "Terminal 1-2". Dieser entfällt künftig. Die eindeutige Bezeichnung der Bahnhöfe solle die Orientierung für die Fluggäste erleichtern, hieß es.