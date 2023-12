Hallo Schönwalde Montag, 25.12.2023 | 18:26 Uhr

Wie immer. Ein Problem tritt auf. Bessere Bezahlung wird gefordert. Aber das Grundproblem wird bleiben. Zu wenige Menschen für den Bedarf auf allen Gebieten. Zu viele Studenten. Zu viele nicht ausbildungsfähige Kinder. Zu lange Sabbatjahre ohne etwas geleistet zu haben. Es fehlt in der Pflege, im Gesundheitswesen, in der Verwaltung, im Handwerk, in der produzierenden Industrie. Alle sollen höhere Löhne erhalten. Aber keiner möchte wegen der höheren Kosten seinen Beitrag erhöhen.