Ein Mann ist am Sonntagmorgen am S-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt worden. Es werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben hätten, soll der 41-Jährige mit einem anderen Mann zuvor in Streit geraten sein. Bei einer Rangelei sei er daraufhin ins Gleisbett gefallen. Trotz Gefahrenbremsung wurde der Mann den Angaben zufolge von dem Zug der Linie S3 erfasst und schwer verletzt. Er habe reanimiert und notoperiert werden müssen.

Die Bundespolizei ermittelt nun nach eigenen Angaben wegen des "Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der gefährlichen Körperverletzung".