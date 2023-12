Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" hat in mehreren deutschen Städten Weihnachtsbäume mit oranger Farbe besprüht. In Berlin traf es am Mittwochvormittag die Bäume auf dem Leipziger Platz am Einkaufszentrum Mall of Berlin und vor dem nahe gelegenen Bundesrat. Demonstranten verteilten die Farbe aus Feuerlöschern und ließen sich dabei filmen und fotografieren.

Ermittelt wird nun gegen mindestens vier Demonstranten, teilte die Polizei mit. Im Lauf des Tages durchsuchten Polizisten drei Wohnungen von Klima-Aktivisten in Wedding, Wilmersdorf und im Hansaviertel. Beschlagnahmt wurden diverse Gegenstände, die für Protestaktionen auf der Straße gebraucht würden, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.