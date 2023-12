Nach Schüssen auf zwei Männer in Kreuzberg sucht die Berliner Polizei nach einem 20 Jahre alten Tatverdächtigen. Er soll am Sonntag um 17:30 Uhr auf dem Mehringplatz unvermittelt auf zwei 40 und 42 Jahre alte Männer geschossen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der ältere der beiden Männer wurde dabei am Fuß verletzt, der jüngere blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige ist laut Polizei noch flüchtig, eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen der Tat.