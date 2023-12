In Berlin-Kreuzberg ist Freitag am späten Abend auf einer Hochzeitsfeier ein Gast niedergestochen worden. Er starb kurz nach der Tat im Krankenhaus, teilte ein Polizeisprecher dem rbb mit.



Gegen 23 Uhr waren zwei Männer in einem Festsaal in der Skalitzer Straße in Streit geraten - der Angreifer rammte seinem Opfer dabei ein Messer in die Brust.