Jugendliche haben in Berlin-Marzahn aus der 18. Etage eines Hochhauses ein Metallgitter und einen Elektroroller in die Tiefe geworfen. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, feuerte sie eine zweite mehrköpfige Gruppe Jugendlicher vom Vorplatz des Hochhauses an der Blenheimstraße aus an.

Die obenstehende Gruppe habe am Dienstag gegen 17:40 Uhr zunächst ein etwa 40 mal 60 Zentimeter großes Metallgitter gegen die Fassade des Hauses geschlagen und schließlich nach unten geworfen. Das Gitter sei mehrere Meter neben dem Hauptzugang des Gebäudes aufgeschlagen.