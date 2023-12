Mann in Gesundbrunnen angeschossen

Do 28.12.23 | 10:24 Uhr

Ein Mann ist am Mittwochabend in Berlin-Gesundbrunnen angeschossen worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 30-Jährige dabei am Bein verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Unbekannter gegen 20.30 Uhr in einer Grünanlage in der Badstraße aus naher Entfernung auf den Mann geschossen. Der Verletzte konnte sich noch auf den Gehweg der Badstraße schleppen und ging dort zu Boden. Passanten versorgten seine stark blutende Wunde am Bein, bis Rettungskräfte eintrafen.

Es wird jetzt dazu ermittelt, warum auf den Mann geschossen wurde.