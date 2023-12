Zwei Menschen bei Unfällen in Berlin lebensgefährlich verletzt

Zwei Fußgänger sind bei Verkehrsunfällen in Berlin-Gatow und in Berlin-Friedrichsfelde am Freitag lebensgefährlich verletzt worden.

In Friedrichsfelde hat ein 28 Jahre alter Autofahrer nach Polizeiangaben vom Samstag eine ältere Frau angefahren, als sie von einer Tramhaltestelle kommend eine Straße überqueren wollte. Durch die Wucht des frontalen Zusammenpralls wurde die 65-Jährige mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und musste von Rettungskräften am Unfallort wiederbelebt werden. Per Rettungswagen wurde sie auf eine Intensivstation eines Klinikums gebracht. Der 28 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.