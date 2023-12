Berlin-Tempelhof und Berlin-Mitte - Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Sa 16.12.23 | 14:06 Uhr

dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Audio: rbb 88.8 | 16.12.2023 | Michael Ernst | Bild: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Zwei Jungen wurden am Freitagabend in Berlin bei Verkehrsunfällen jeweils in Berlin- Tempelhof und in Berlin-Mitte schwer verletzt.

Ein elfjähriger Junge ist in Berlin-Tempelhof von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Samstag bog ein 68-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr mit seinem Wagen von der Weskammstraße nach rechts in die Hildburghauser Straße ab, als plötzlich ein Ball auf die Straße gerollt sein soll. Unmittelbar danach soll dann ein elfjähriger Junge dem Ball hinterhergerannt sein. Der Mann soll den Jungen in der Folge mit seinem Wagen angefahren haben. Rettungskräfte versorgten den Elfjährigen an der Unfallstelle und brachten ihn in ein Klinikum. Dort wurde dann ein Schädelbruch festgestellt. Der Junge wurde stationär aufgenommen. Angaben zum Autofahrer machte die Polizei nicht. Ein Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kinder von E-Scooter gestürzt

In Berlin-Mitte verunglückte zudem am Freitagabend ein zwölfjähriger Junge mit einem E-Scooter. Nach Polizeiangaben war er zusammen mit zwei weiteren Kindern auf der Torstraße unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß mit einem 28 Jahre alten Autofahrer kam. Dieser soll noch versucht haben, auszuweichen und zu bremsen. Jedoch soll ein an der rechten Fahrbahnseite parkender Transporter dem Autofahrer die Sicht auf die Kinder versperrt haben, so dass er sie zu spät gesehen haben soll. In Folge des Zusammenstoßes stürzten die Kinder. Der Zwölfjährige zog sich Knochenbrüche zu. Ob auch die beiden anderen Kinder verletzt wurden, ist nicht bekannt, weil sie von der Unfallstelle flüchteten. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der verletzte Junge wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht und dort operiert. Die Polizei ermittelt.