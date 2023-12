Tegeler See in Reinickendorf

Bei einer toten Saatgans in Berlin ist am Mittwoch die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Das Tier sei am Tegeler See in Reinickendorf gefunden worden, teilte die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz am Donnerstag mit. Das für Tiergesundheit zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat demnach bestätigt, dass es sich um den Subtyp H5N1 handelt.

Es ist der erste nachgewiesene Fall in Berlin seit August, damals wurde die Geflügelpest bei zwei Wildvögeln gefunden. Typischerweise ist die kalte Jahreszeit die Hauptsaison. Experten gehen aber davon aus, dass sich der Erreger mittlerweile ganzjährig in europäischen Wildvogelpopulationen hält. Ende vergangenen Jahres musste der Zoo nach einem Geflügelpest-Nachweis bei einem Wasservogel wochenlang schließen.