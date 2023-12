Nach mehreren Jahren Corona-Pause und der kleinen Feier im Vorjahr, findet erstmals wieder eine Silvesterparty für zehntausende Menschen am Brandenburger Tor statt. Sie kostet in diesem Jahr allerdings Eintritt.

In Berlin-Mitte haben am Dienstag die Aufbauarbeiten für die Silvesterparty begonnen. Geplant ist eine Festmeile mit Bühne auf der Straße des 17. Juni, von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor, für bis zu 65.000 Besucherinnen und Besucher. Im Gegensatz zu früheren Veranstaltungen, kostet die Feier in diesem Jahr allerdings Eintritt: zehn Euro pro Person werden fällig.

Ein ausgebrannter Bus, randalierende Jugendliche und viel Krawall: Das bleibt von der Silvesternacht 2022 in Erinnerung. Die Polizei will diesmal besser vorbereitet sein. Neben Böllerverbotszonen sollen Tausende Kräfte Ausschreitungen verhindern.

Unter dem Namen "celebrate at the gate" treten auf der Bühne am Brandenburger Tor unter anderem Roy Bianco & die Abbruzanti Boys, Ayliva, Tream und Chris Norman auf. Um Mitternacht gibt es traditionell eine Feuerwerksshow über dem Brandenburger Tor.

Nach der Coronapause und einer kleineren Feier mit rund 2.500 Menschen auf dem Pariser Platz im vergangenen Jahr, ist es die Rückkehr der großen Partymeile. In früheren Jahren wurde die Teilnehmerzahl an den Feiern am Brandenburger Tor teilweise auf eine Millionen Menschen geschätzt. Die Show wird an Silvester auch in diesem Jahr live im ZDF übertragen.

Für Besucherinnen und Besucher wichtig: Die Ein- und Ausgänge zur Feiermeile werden nur am Großen Stern sein, Tickets können online erworben werden. Neben den üblichen Dingen wie Feuerwerk sind auch eigenes Essen, Getränke, größere Taschen und unter anderem Flugblätter in diesem Jahr verboten. Es werden am Eingang Taschenkontrollen durchgeführt. Mit den zehn Euro teuren Tickets wollen die Veranstalter unter anderem das Sicherheitskonzept finanzieren.