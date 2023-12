Ein junger Mann ist bei einem schweren Unfall mit drei Autos und einem Linienbus in Berlin-Spandau verletzt worden. Der 20-Jährige musste mit Verletzungen an Kopf und Schulter ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Laut Polizei war ein 39 Jahre alter Mann am Dienstagabend mit seinem Wagen auf der Neuendorfer Straße vom Falkenseer Platz kommend in Richtung Schönwalder Straße unterwegs. Bei einem Wechsel von der linken auf die mittlere Spur an der Einmündung Neuendorfer Ecke Schönwalder Straße soll er einen in gleicher Richtung fahrenden Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) übersehen haben.