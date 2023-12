Zwei Stunden später sei er nach einem Zeugenhinweis am Ufer des Neuen Sees gefunden worden. Abgesehen von mehreren herabgerutschten Lampenkörpern sei er unbeschädigt geblieben und an seinen angestammten Aufstellort zurückgebracht worden.

In Berlin hat es erneut eine Attacke auf einen zum jüdischen Lichterfest aufgestellten Chanukka-Leuchter gegeben. Polizisten sei am späten Dienstagabend das Fehlen des im Bezirk Tiergarten aufgestellten Leuchters aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen. Bereits in zwei anderen Fällen war in Berlin in den vergangenen Tagen in Schmargendorf und Schöneberg jeweils ein Chanukka-Leuchter mutwillig umgestoßen und beschädigt worden.

Am vergangenen Donnerstag hatten die Feiern zum jüdischen Chanukka-Fest begonnen, das auch als Lichterfest bezeichnet wird. Es dauert acht Tage, Juden erinnern damit an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem.