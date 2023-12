Do 14.12.23 | 08:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte sind am Mittwochabend eine Mutter und ihr Kind verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Otto-Braun-Straße/Mollstraße eine 26-Jährige und ihr dreijähriges Kind an, als diese die Kreuzung überquerten.

Die Frau wurde dabei am Kopf verletzt und das Kind unter anderem an einem Arm und Bein. Außerdem erlitt es ein Schleudertrauma. Beide kamen ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.