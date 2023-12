Berliner Polizeikräfte haben in der Nacht auf Freitag in einer Wohnung in Wedding einen toten Mann aufgefunden. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Ein Nachbar habe am späten Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr die Polizei in das Wohnhaus in der Utrechter Straße gerufen, heißt es in der Mitteilung weiter. Er habe den Mann leblos in der Nachbarwohnung vorgefunden.



Wer am Donnerstagabend im Bereich der Utrechter Straße 38 Verdächtiges beobachtet habe, solle sich bei der Polizei melden, heißt es weiter.