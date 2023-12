Wenige Tage nach einem Tötungsdelikt in Berlin-Wedding ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Am Donnerstagnachmittag sei gegen einen 56-jährigen Mann ein Haftbefehl erlassen worden, wie die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitag mitteilten.



Demnach wurde der Mann bereits am Mittwoch in Wedding festgenommen. Er steht im Verdacht, am 14. Dezember einen 42-Jährigen getötet zu haben. Die Ermittlungen dauern an.



Die Leiche des Opfers war spätabends in seiner Wohnung aufgefunden worden. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem er den Mann leblos in einer Nachbarwohnung in der Utrechter Straße vorgefunden hatte.