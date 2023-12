Richter erlässt Haftbefehl nach Tötungsdelikt in Liebenwalde

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im Liebenwalder Ortsteil Hammer (Oberhavel) hat die Polizei einen 22 Jahre alten Mann festgenommen. Wie die Polizeidirektion Nord am Freitag mitteilte, sei per Notruf am Donnerstagmorgen eine schwer verletzte Person gemeldet worden, die wiederbelebt werden müsste. Vor Ort fanden Rettungskräfte einen leblosen 61 Jahre alten Mann vor. Die Polizei sprach von Gewalteinwirkung.

Die hinzugerufene Polizei sicherte Tatortspuren. Zusätzlich wurde durch die Staatsanwaltschaft die Obduktion der Leiche angeordnet. Weitere Einzelheiten zum Tatgeschehen machte die Polizei aber nicht. Ein Untersuchungsrichter erließ am Freitagmittag Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 15.12.2023, 16 Uhr