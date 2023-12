Ein 15-Jähriger ist nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Dabergotz (Ostprignitz-Ruppin) ins Krankenhaus gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war am Mittwoch im ersten Obergeschoss des Hauses ein Feuer ausgebrochen.

Der 15-Jährige habe den Rauch bemerkt und wurde leicht verletzt, als er versuchte, der Ursache auf den Grund zu gehen.