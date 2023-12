In der Nähe von Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) ist am Freitagabend ein Autofahrer tödlich verunglückt.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion West Antenne Brandenburg vom rbb bestätigte, kam der Pkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 43 Jahre alte Fahrer wurde so schwer in seinem Auto eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen starb. Der Mann war allein im Auto, andere Fahrzeuge waren laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt.