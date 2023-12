In Deutschlands größter Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) sind in diesem Jahr 300.000 Wunschzettel eingegangen. Darunter waren rund 17.000 Kinderbriefe aus 59 Ländern, wie die Deutsche Post am Samstag zum Abschluss der Aktion mitteilte.

Die meisten ausländischen Briefe mit mehr als 12.000 Wunschzetteln seien aus China gekommen, gefolgt von Polen, Tschechien, Griechenland und Litauen.