Ein Eurowings-Flugzeug ist am Freitag mit technischen Problemen auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg gelandet. "Das Flugzeug war in Not", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagnachmittag.

Die Cockpitcrew habe beim "Anflug auf den Hauptstadtflughafen aufgrund eines möglichen Fehlers bei der Fahrwerksanzeige aus Sicherheitsgründen und verfahrenskonform die Luftnotlage erklärt", sagte eine Sprecher von Eurowings.