Person am Halleschen Tor durch Schuss verletzt - Polizeieinsatz

So 17.12.23 | 22:51 Uhr

In Berlin-Kreuzberg gab es am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz wegen eines Schussvorfalls am Halleschen Tor. Wie ein Polizeisprecher dem rbb bestätigte, soll dabei eine Person verletzt worden sein.

Die Tat soll sich gegen 17.30 Uhr am Mehringplatz in der Nähe des U-Bahn-Eingangs ereignet haben.

Die Ermittlungen am Ort liefen am späten Abend noch, die Mordkommission hat diese übernommen. Es laufe noch die Spurensicherung. Zur Schwere der Verletzung des Opfers und Tathintergründe konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage noch keine Angaben machen.