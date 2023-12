Das Berliner Landgericht hat die Mordanklage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit zugelassen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag unter Berufung auf einen Gerichtssprecher.



Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte Mitte Oktober bekannt gegeben, dass sie Anklage gegen den heute 79-Jährigen aus Leipzig erhoben hatte. Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 1974 am damaligen Grenzübergang Friedrichstraße in Ost-Berlin einen 38 Jahre alten Polen getötet zu haben.