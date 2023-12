So 17.12.23 | 16:26 Uhr

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts Treptow-Köpenick sollen am Samstagmorgen bei einem Einsatz in Adlershof durch einen Autofahrer verletzt worden sein. Wie die Polizei berichtet, wollte der 35-jähriger Autofahrer wohl vor dem Strafzettel wegen Parkens im Parkverbot flüchten.

In der Friedensstraße in Adlershof haben demnach am Morgen, gegen 8.30 Uhr mehrere Autos im Parkverbot gestanden, dort sollte ein Umzug stattfinden. Einige der Autos gehörten der Polizei zufolge Anwohnern, die vom Ordnungsamt informiert und aufgefordert wurden, ihre Wagen umzuparken. Auch der Wagen einer 29-jährigen Frau sei darunter gewesen.