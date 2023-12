Granaten, Tiere, Sensationen: Dieses oft bescheidene Jahr hat Meldungen produziert, die wir uns noch in ferner Zukunft erzählen werden. Wir fassen die meistgeklickten auf rbb24.de zusammen. Hier etwa sehen Sie eine tadellose Löwin - in Kleinmachnow keine.

Am Morgen von Erdogans Besuch beim Bundespräsidenten wird am Schloss Bellevue eine alte Weltkriegsgranate im Boden gefunden - zufällig, bei Bauarbeiten. Sie wird kontrolliert gesprengt und Erdogan kann am Nachmittag wie geplant über den roten Teppich schreiten. Eigentlich keine große Meldung - aber sie interessierte viel mehr Menschen, als die späteren Berichte über Erdogans Gespräche mit Scholz und Steinmeier.

Es ist Donnerstag, der 20. Juli, als Bushido zum zweitberühmtesten Bewohner Kleinmachnows der letzten Jahre degradiert wird. Gegen Mitternacht hatte ein Autofahrer eine sogenannte Raubkatze mit seinem Handy dabei gefilmt, wie sie im Fast-Dunkeln ein Wildschwein frisst. Die Polizei bestätigt am Morgen, dass sie nach einem Wildtier sucht. "Seitdem ist die Löwin verschwunden", berichten wir in unserer ersten Meldung. Es wird dringend Zeit für einen Löwen-Live-Ticker . Und Hunderttausende lesen mit.

Leider an dieser Stelle bereits die Auflösung, falls Sie das Jahr in Berlin oder Brandenburg in einem Erdloch verbracht haben sollten: Die Löwin war gar keine , stellten Experten nach eingehendem Studium des Handyvideos aus der Nacht fest. Da hatte schon die "New York Times" über das Thema berichtet und jede Menge zugezogene Berliner waren von ihren Verwandten aus Restdeutschland angerufen worden. Manche meldeten sich seit Jahren das erste Mal: Was es denn mit dieser Löwin auf sich habe?

Er habe zum ersten Mal in seinem Job richtig Angst gehabt - "eine Angst, wie ich sie selber so noch nicht kannte", erzählt ein Berliner Feuerwehrmann. Hier schildert er seine Erlebnisse aus der Silvesternacht.

Die Bilder der Krawalle in der Silvesternacht 2022/23 gingen durch das ganze Land - und für das Image der Hauptstadt waren sie absolut verheerend. Sie erzählten von Kontrollverlust und enthemmter Lust am Zerstören. Wie es sich anfühlt, von Raketen, Böllern, Flaschen und Pflastersteinen beworfen zu werden, während man gerade nur seinen Job macht, erzählte uns ein Feuerwehrmann in diesem Text - viel eindrücklicher als jede Sonntagsrede darüber, was nun endlich getan werden müsse: "Es war das erste Mal, dass wir als Feuerwehr einen Brand nicht gelöscht haben und weitergefahren sind. Wir haben alles nur noch beiseite geräumt und sind weitergefahren."

Spielt am Samstag die Musik in Berlin? Die Techno-Parade "Rave the Planet" soll auf jeden Fall stattfinden, betont das Organisationsteam um Love-Parade-Erfinder Dr. Motte. Es setzt auf einen Kompromiss - aber nicht mehr auf den Rechtsweg.

Anfang Juli versanken Teile Berlins in akuter Nostalgie - jedenfalls diejenigen, die schon in den 90ern zu Westbam, Marusha und Dr. Motte an der Goldelse vorbeitanzten als gäbe es kein Morgen. Die 2023-Variante "Rave the Planet" wurde für 300.000 Leute in Tiergarten angemeldet, aber bis kurz vor Start war nicht klar, ob die Raver dieses Sommerwochenende zu ihrem machen können würden. Es gab einen Streit mit der Versammlungsbehörde um das Sicherheitskonzept. Die Organisatoren um den immer noch antretenden Dr. Motte mussten einen zusätzlichen Sanitätsdienst finanzieren. Wenige Stunden vor dem Start kam die Genehmigung - letztlich tanzten 200.000 Raver an diesem glühend heißen Julitag durch die Straßen.