Mehr Staatsanwälte zur Silvesternacht in Berlin im Bereitschaftsdienst

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihren Bereitschaftsdienst für die kommende Silvesternacht aufgestockt. Nach Angaben von Behördenleiter Jörg Raupach werden insgesamt vier Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bei dem Bereitschaftsgericht anwesend sein. Das seien zwei mehr als üblich, sagte Raupach der Deutschen Presse-Agentur.



Die nächtliche Rufbereitschaft sei von einer Person auf drei aufgestockt worden. "Wir wissen einfach noch nicht, was passieren wird. Ob beispielsweise der Nahostkonflikt die Situation in der Nacht verschärfen wird." Deswegen sei es wichtig, vorzubeugen, so Raupach.