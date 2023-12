So 24.12.23 | 14:43 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw bei Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist offenbar ein Wolf getötet worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Nord fuhr am Freitagabend ein

50-Jähriger mit einem Mercedes die Kreisstraße 6820 zwischen Barenthin Abbau und Berlitt entlang und kollidierte dabei mit einem Wildtier. Das Tier sei geflüchtet und konnte deshalb zunächst nicht identifiziert werden, teilte die Polizei am Sonntag in Neuruppin mit.