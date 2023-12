Lothi Mittwoch, 27.12.2023 | 08:58 Uhr

Und wer bitte soll die dann vorhandenen leeren Regale wieder auffüllen? Klappt doch jetzt schon nicht, siehe Edeka Markt Charlottenburg an der Dovebrücke. Besonders morgens u.abends kann man dies an wichtigen Regalen ausmachen. Aber man gibt sich modern u.der Kunde darf seine Ware selbst Einscannen u.mit Karte bezahlen, damit dann die Kassierer/innen die Regale auffüllen müssen. Tolle Geschäftspraxis. In den USA werden z.B. die großen Supermärkte des Nachts die Regale neu bestückt.