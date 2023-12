Aus der Sicherungsverwahrung in Reinickendorf sind in der Nacht zwei Männer geflohen. Die Suche nach ihnen blieb bislang erfolglos. Nach einem Bericht der B.Z. gelang ihnen der Ausbruch nach Androhung von Gewalt gegen das Klinikpersonal.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik im Bezirk Reinickendorf, wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte. Eine Fahndung nach den beiden Männern blieb demnach bislang erfolglos.