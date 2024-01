Berliner Paar unterkühlt in den Kärtner Alpen gerettet

Ein Paar aus Berlin musste die Silvesternacht bei Kälte und schlechtem Wetter in den österreichischen Bergen im Freien verbringen. Der 26-jährige Mann und seine 39-jährige Freundin seien in Kärnten auf einer hochalpinen Wanderung gewesen, hätten wegen Schneefalls und starkem Wind aber nicht wie erhofft eine Schutzhütte auf 2.287 Metern erreicht, berichtete die österreichische Polizei am Montag.