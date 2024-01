In Berlin und Brandenburg beginnt und verläuft die neue Woche mit viel Sonne und zugleich klirrend kalten Temperaturen. Bei klarem Himmel und schwachem Wind erreichen die Temperaturen am Tag zwischen minus drei und minus sechs Grad. Nachts können sie dann auf bis zu minus 13 Grad sinken. Es bleibt klar und trocken.



Die Region liegt im Einflussgebiet eines Hochdruckgebiets über Skandinavien, den baltischen Staaten sowie dem westlichen Russland. Hier liegen die Tageshöchstwerte deutlich tiefer im Minusbereich: In Moskau werden am Montag tagsüber höchstens minus 14 Grad erreicht, in Oslo und Minsk höchstens minus 12 Grad. Da gleichzeitig in Südeuropa tiefer Luftdruck herrscht, strömt arktische Luft über Nordostdeutschland hinweg und sorgt auch hier für Dauerfrost.



Unterdessen hat der Deutsche Wetterdienst für Berlin und Brandenburg seine Wetterwarnung vor Glätte am Montagmorgen zurückgezogen. Sie sollte eigentlich bis Montagmittag 12 Uhr gelten. Da aber über Nacht aber keine neuen Niederschläge verzeichnet wurden, wurde sie zurückgezogen.