Die Berliner Polizei hat die erste Verkehrstote des neuen Jahres gemeldet. Wie die Behörde am Montag mitteilte, starb eine 89 Jahre alte Frau in der Nacht zu Sonntag in einem Berliner Krankenhaus.

Sie war drei Tage zuvor in Friedrichshagen im Bezirk Treptow-Köpenick von einem Auto angefahren worden, als sie mit ihrem Rollator die Fahrbahn überqueren wollte. Die Frau stürzte und erlitt Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw den Fürstenwalder Damm in Richtung Bölschestraße und hielt an der Tramhaltestelle Ahornallee hinter einer dort stehenden Straßenbahn an. In dem Moment, als er wieder anfuhr, soll die 89-Jährige die Fahrbahn überquert haben.