Obdachloser muss nach lebensgefährlichen Tritten in Psychiatrie

Acht Monate nach einem beinahe tödlichen Angriff auf einen anderen Obdachlosen hat das Berliner Landgericht die Unterbringung eines 40 Jahre alten Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.



Als der Beschuldigte einen damals 66 Jahre alten Mann durch Tritte gegen den Kopf lebensgefährlich verletzte, habe er sich in einem psychotischen Zustand befunden, begründete der Vorsitzende Richter am Dienstag die Entscheidung.