Haftbefehle gegen drei junge Männer nach Ausschreitungen in der Silvesternacht

Die Geschehnisse in der Silvesternacht haben für drei junge Männer Konsequenzen: Die Staatsanwaltschaft Berlin erließ Haftbefehle gegen sie. Sie sollen gezielt Polizeibeamte attackiert haben.

Nach Ausschreitungen in der Silvesternacht hat die Staatsanwaltschaft Berlin drei Haftbefehle erlassen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitgeteilt.

Einem 22 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, eine Schreckschusswaffe und Pyrotechnik verwendet zu haben und einen Gegenstand auf einen Polizeibeamten geworfen zu haben. Der Beamte wurde dadurch verletzt. Der Verdächtige befindet sich wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft.



Ein 17-Jähriger soll in der Rathausstraße in Mitte mit Pyrotechnik auf Polizeibeamte geschossen haben. Ein Polizeibeamter wurde dabei getroffen. Haftbefehl wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen.