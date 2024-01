Sechs Verletzte bei schwerem Unfall am Fehrbelliner Platz

Am Fehrbelliner Platz in Berlin-Wilmersdorf sind am Dienstagabend sechs Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei stieß dort im Kreuzungsbereich ein Auto des Fahrdienstleisters Uber mit einem SUV zusammen. Das Auto des Fahrdienstleisters mit insgesamt fünf Insassen überschlug sich daraufhin.

Eine Person in dem Uber-Fahrzeug wurde laut Feuerwehr eingeklemmt und musste mit hydraulischem Gerät befreit werden. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.