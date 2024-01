Blockierte Straßen - Landwirte setzen Proteste fort - Schwerpunkt am Donnerstag in Cottbus

Do 11.01.24 | 08:09 Uhr

dpa/Pleul Audio: rbb24 Inforadio | 11.01.2024 | Daniel Mastow | Bild: dpa/Pleul

Die Proteste von Bauern und anderen Kritikern der Ampel-Regierung gehen auch am Donnerstag weiter. Besonderes Augenmerk richtet sich auf Cottbus, wo Kanzler Scholz zur Einweihung des neuen Bahnwerks erwartet wird.

Die Proteste von Landwirten werden auch in Brandenburg am Donnerstag fortgesetzt. Ab den frühen Morgenstunden bis in den Abend kann es laut Polizei Brandenburg zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Traktoren und Straßensperren kommen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Landwirte unter anderem zahlreiche Autobahnauffahrten blockiert. Ein Schwerpunkt in Brandenburg ist laut Polizei von 9 bis 17 Uhr die Wilhelm-Külz-Straße in Cottbus. Dort soll am Vormittag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das neue Bahnwerk eröffnen.

Gespräch zwischen Scholz und Wendorff geplant

Am Rande dieser Eröffnung will Scholz auch mit dem Brandenburger Bauernpräsident Henrik Wendorff zusammentreffen. Wendorff hatte angekündigt, bei Scholz um mehr Verständnis für die Landwirte werben. "Ich will ihm deutlich machen, dass da kein Spielraum mehr ist, um weitere Kürzungen vorzunehmen", sagte er. Er wolle wissen, ob die Botschaft bei Scholz angekommen sei. Wendorff verwies darauf, dass ohnehin Kürzungen im Bundeshaushalt etwa bei den Mitteln zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes geplant seien. "Es wird weitere Proteste geben. Die Zahl derjenigen, die uns unterstützen, wird größer", betonte Wendorff. Die Bauern können nicht auf eine Kehrtwende der Bundesregierung hoffen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit machte am Mittwoch mit Blick auf das geplante Treffen mit Wendorff deutlich, dass der Kanzler die Regierungsposition noch einmal erläutern wolle. "Aber die Haltung ist klar." Der Ton der derzeitigen Bauernproteste könne rauer werden, wenn die Politik keine Anworten gebe, sagte Wendorff am Mittwoch rbb24 Brandenburg aktuell.

Verkehrsbeeinträchtigungen in Brandenburg

Der Kreisverband Spree-Neiße des Landesbauernverbandes Brandenburg hat in Cottbus eine Protestveranstaltung organisiert. 500 Fahrzeuge sind angemeldet, die den Zugang zum Bahnwerk versperren sollen, sagte Vorstandsmitglied Bernd Starick vorab dem rbb. Es werden in Cottbus mehrere Tausend Teilnehmer erwartet.



Auch in den Landkreisen Oberhavel, Prignitz, Uckermark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Havelland, Potsdam-Mittelmark und Elbe-Elster kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die Landrätin der Uckermark, Karina Dörk (CDU), sieht den Protest der Landwirte nach eigener Aussage als berechtigt an. Es sei bislang nicht adäquat reagiert worden. Sie hätte sich gewünscht, dass die Regierung nochmal innehalte und Belastungen zurücknehme, sagte sie. Es gehe nicht nur um die Landwirte.



Seit Montag demonstrieren Bauern, teils unterstützt von anderen Berufsgruppen, in allen Teilen Deutschlands gegen Sparpläne der Bundesregierung in der Landwirtschaft. Die Ampel-Koalition will einlenken und die geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Bauern demonstrieren weiter, denn die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll weiter entfallen, allerdings schrittweise.

Sendung: rbb24 Inforadio, 11.01.2024, 7 Uhr