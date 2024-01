Bisher kein Verkehrschaos - Noch mehr Schnee und Glätte in Berlin und Brandenburg

Do 18.01.24 | 10:20 Uhr

Bild: Picture Alliance/Soeren Stache

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Donnerstag auf Frost, Glätte und etwas Neuschnee einstellen. In der Südhälfte Brandenburgs fallen noch bis zum Nachmittag einige Zentimeter Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen vorhersagte. Dort kann es schon tagsüber glatt werden. Ab dem Abend warnen die Wetterexperten gebietsweise vor Glätte durch überfrierende Nässe oder vorhandenen Schnee. Nur im Norden scheint am Donnertag zeitweise die Sonne. Nach frostigen Temperaturen von bis zu minus fünf Grad am Vormittag liegen die Tageshöchstwerte um den Gefrierpunkt. Abends gibt es erneut Frost.

An der Oder an der Grenze zu Polen hat sich eine zarte Schneedecke gebildet. Bild: Picture Alliance/Patrick Pleul

Streik legt Räumdienst lahm

Nach Angaben der Polizei gibt es in Berlin und Brandenburg trotz Glätte bisher keine größeren Verkehrsprobleme. Viele Autofahrende haben sich offenbar auf die Wetterbedingungen eingestellt. Allerdings wurden in der Lausitz und in Cottbus wegen eines Streiks bei der Müllabfuhr nur noch am Donnerstagmorgen die Straßen und Gehwege geräumt und gestreut. Zu dem eintägigen Streik im Zuge der Tarifverhandlungen bei Alba hatte die Gewerkschaft Verdi rund die Hälfte der Belegschaft mobilisiert. In der Mitte und im Süden Deutschlands ist die Lage dagegen dramatisch. In Hessen und Rheinland-Pfalz stecken Autos und Lastwagen auf Autobahnen fest, weshalb es teilweise zu langen Staus kommt. Am Frankfurter Flughafen ist der Flugbetrieb weiter eingeschränkt.

Schneeschauer in der Prignitz erwartet

In der Nacht zum Freitag ist nur noch in der Prignitz mit einzelnen Schneeschauern zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf frostige minus drei bis minus sieben Grad, bei längerem Aufklaren bis minus neun Grad. Gebietsweise wird es bis in den Freitagvormittag glatt. Am Ende der Arbeitswoche bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Im Norden von Brandenburg kann es Schneeschauer geben. Zwischen einigen Wolken mischen sich am Freitag heitere Abschnitte. Die Höchstwerte liegen um den Gefrierpunkt bei null bis zwei Grad. Ein schwacher bis mäßiger, vorübergehend auch böiger Wind, weht.

Das Berliner Olympiastadion ragt aus der Schneedecke empor.