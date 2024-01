Mitarbeiter der Müllabfuhr streiken am Donnerstag in der Lausitz. In Cottbus beteiligen sich auch die Beschäftigten des Winterdienstes an dem Streik. Das teilte das Unternehmen Alba mit.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten am Mittwochabend dazu aufgerufen. Dem Aufruf seien laut Gewerkschaft gut die Hälfte der knapp 200 Mitarbeitenden der Alba Cottbus GmbH und Alba Lausitz GmbH gefolgt.

Der Winterdienst in Cottbus hatte am Donnerstag im Rahmen einer Notfallvereinbarung für vier Stunden Straßen und Gehwege freigeräumt, so die Gewerkschaft Verdi. Danach schlossen sich die Beschäftigten des Winterdienstes dem Streik an.

Die Lage auf den Straßen soll aber auch tagsüber noch weiter beobachtet werden. "Wir lassen hier natürlich die Stadt nicht im Stich", so Ralf Dietrich, der Vorsitzende der Alba Lausitz GmbH.