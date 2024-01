Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Briesen (Oder-Spree) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hat ein 28 Jahre alter Mann am Dienstag an einer Kreuzung auf der L384 zwischen Wilmersdorf und Alt Madlitz ein anderes Fahrzeug gerammt. Für die beiden Insassen des getroffenen Wagens, ein 79 Jahre alter Mann und eine 76 Jahre alte Frau, kam jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Wie sich bei weiteren Untersuchungen herausstellte, befand sich der 28 Jahre alte Unfallverursacher unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest schlug auf Kokain an. Er wurde in der Folge zu einer Blutentnahme gebracht. Als erste Reaktion auf den Unfall wurde ihm sein Führerschein abgenommen. Er befand sich noch in der Probezeit.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen der Drogenfahrt mit Todesfolge ermittelt.