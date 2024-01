Ein international gesuchter mutmaßlicher Sexualstraftäter ist am Sonntagmorgen in der Nähe von Schwedt (Uckermark) gefasst worden. Das hat die Bundespolizei am Dienstag mitgeteilt.



Demnach kontrollierten die Einsatzkräfte den Mann, der zu Fuß auf der Bundesstraße 113 in Richtung der Ortschaft Mescherin unterwegs war. Da er keine Dokumente mit sich trug, wurde er mit zur Polizeidienststelle genommen. Dort stellte sich heraus, dass gegen den Franzosen seit Mai 2022 ein internationaler Haftbefehl vorliegt.



Dem 28-Jährigen werden Sexualdelikte, Freiheitsberaubung und mehrfache Bedrohung zur Last gelegt. Er missachtete laut Bundespolizei die Auflage, Frankreich nicht zu verlassen. Der Mann sitzt nun vorerst in einer Brandenburger Justizvollzugsanstalt.