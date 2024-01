Zoll erwischt Autofahrer mit kleinem Äffchen ohne Papiere an Bord

Zollbeamte haben auf der A11 bei Gramzow (Uckermark) einen Autofahrer mit einem eingeschmuggelten Äffchen erwischt. Wie das Frankfurter Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte, ist der Fahrer am Freitag auf der Autobahn einer zufälligen Zollkontrolle unterzogen worden. Die Beamten wurden stutzig, als sie im Kofferraum sehr viele Beutel mit Tiernahrung und eine Plastikspritze zur Fütterung fanden. Hinter dem Fahrersitz entdeckten die Zollbeamten eine Einkaufstasche mit einer Transportbox darin. Hierin kauerte den Angaben zufolge ein "kleines lebendes Äffchen", so eine Zollsprecherin.