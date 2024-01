Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lindenhagen (Uckermark) ist am Sonntagmorgen ein Mann gestorben. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Montag mit. Zwei 20 Jahre alten Frauen sei es gelungen, aus dem Gebäude zu fliehen. Für den 57 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät.