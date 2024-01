Do 04.01.24 | 15:45 Uhr

Die Ergebnisse sollen Rückschlüsse auf die Verbreitung der Seuche innerhalb des Tierpark-Bestandes geben. Erst nach Auswertung der Testergebnisse könne entschieden werden, wann und in welchem Umfang der Tierpark wieder geöffnet werden kann.

Nachdem sich der Verdacht von Geflügelpest im Cottbuser Tierpark bestätigt hat, sind am Mittwoch weitere circa 70 Proben genommen worden. Diese werden nun im Labor ausgewertet, heißt es seitens der Stadt Cottbus.

Seit acht Monaten leben die Elefantendamen Sundali und Don Chung gemeinsam im Cottbuser Tierpark. Doch noch immer verstehen sie sich nicht so gut, wie es die Pfleger gern hätten. Wie schafft man es, dass sich zwei Dickhäuter mögen? Von Florian Ludwig

Tierpark in Cottbus

Fünf Tiere, bei denen die Infektion nachgewiesen wwurde, sind bisher verendet. Deshalb sind diverse Sicherheitsvorkehrungen in Kraft, darunter Desinfektion und die Aufteilung von Bereichen.



Insgesamt 485 Vögel leben derzeit im Tierpark Cottbus. Ein großer Teil des Bestandes ist mit Winterbeginn bereits eingestallt oder in Volieren untergebracht worden - hier bestehe die Hoffnung, dass sich das Virus weniger stark bis gar nicht ausbreiten kann, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Cottbus weiter.