Ein älteres Ehepaar ist in seiner eigenen Wohnung in Berlin-Kreuzberg am Montag brutal überfallen worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, klingelten vier bis fünf Unbekannte an der Tür des Paares in der Boppstraße. Nachdem die Tür geöffnet wurde, seien die Täter sofort in die Wohnung eingedrungen und hätten dem 84-Jährigen Mann mehrfach ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen. Dadurch sei er zu Boden gegangen, so die Polizei.